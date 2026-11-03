03 ноября, 06:19Общество
Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 3 ноября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с прояснениями и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в столице во вторник, 3 ноября. На дорогах местами возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области – от 1 до 6 градусов выше нуля.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.
Ноябрь в Москве может продолжить череду сухих месяцев. По словам синоптиков, согласно месячному прогнозу, температура в ноябре ожидается чуть выше климатической нормы. При этом среднее значение месяца обычно уже отрицательное – минус 0,6 градуса. Норма осадков составит 53 миллиметра.
Первый снег может выпасть в Москве 3 ноября