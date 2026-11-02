Дождь с мокрым снегом и гололедица ждут москвичей в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дождь с мокрым снегом и гололедица прогнозируются в Москве 4 ноября, в День народного единства. Об этом РИА Новости заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, осадки начнутся в ночь на 4-е число. При этом термометры покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. В дневное время дождь с мокрым снегом продолжится. Гололедица ожидается только утром.

Синоптик добавила, что мокрый снег в столице будет идти в течение всей недели. Днем температура в среднем составит от 0 до плюс 6 градусов, ночью – от плюс 2 до минус 6 градусов. Однако, отметила она, эти значения все равно находятся в пределах нормы и даже превышают ее на 1 градус.

Паршина подчеркнула, что похолодание после теплого октября ощущается сильнее, однако для последнего месяца осени такие температуры вполне нормальны.

Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года в Москве стал вторым по теплу за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура месяца составила 9,1 градуса. Уточнялось, что этот октябрь уступил рекорду 2020 года всего 0,1 градуса.

