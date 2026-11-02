Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 15:20

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Позднякова спрогнозировала температуру выше климатической нормы в ноябре-2026

Курс на зиму? Какую погоду ждать в столице в ноябре

Москвичам стоит готовиться к резкому похолоданию в начале ноября, предупредили эксперты. Тем не менее температура останется выше средней климатической нормы. Подробнее о прогнозе на конец осени и предстоящую зиму – в нашем материале.

Положительная тенденция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрь начался в столичном регионе с заметного похолодания, при этом уже во вторник, 3 ноября, в Москве прогнозируется первый снег, который будет вызван холодным атмосферным фронтом.

Кроме того, Гидрометцентр России предупредил о том, что с 21:00 2 ноября до 10:00 3-го числа москвичей ждет желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Видимость при этом составит от 200 до 700 метров.

При этом, как отметила в разговоре с Москвой 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, согласно прогнозу, последний осенний месяц может быть с температурой чуть выше климатической нормы, то есть положительная тенденция сохранится.

"Среднее значение ноября обычно уже отрицательное – минус 0,6 градуса. Норма осадков – 53 миллиметра. Если предполагать, что станет более сухо, то это будет уже шестой месяц подряд, когда в столичном регионе такая погода", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, модели прогнозирования дают разные данные о том, что будет в ближайшие 4 недели. Одни говорят, что ноябрь продолжит череду сухих месяцев и пройдет с дефицитом осадков, другие предполагают норму. Однако в любом случае большинство прогнозов свидетельствуют о том, что временный снежный покров может установиться в середине месяца.

Что касается предстоящей недели, то уже сегодня ощутили, что утром более холодный воздух. Местами наблюдался туман. Днем – 5–7 градусов и довольно сильный северо-восточный ветер. Во вторник ночью – облачно с прояснениями, без осадков, местами также будет формироваться туман с видимостью примерно 300–500 метров. Минимальная температура ночью в Москве – от минус 1 до плюс 1, с прояснениями, местами небольшой дождь. Максимальная температура в Москве днем составит плюс 3–5, ветер сменит направление на северо-западное.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова

Эксперт предупредила, что в среду и четверг в ночные часы стоит ждать небольших осадков. При этом 4 ноября будет от 0 до минус 2, а 5-го – от 0 до плюс 2. Днем тоже местами небольшие осадки при преобладающей температуре в пределах 1–4 градусов.

"6 и 7 ноября в ночные часы прогнозируем местами небольшой снег. Преобладающая температура ночью в пятницу минимальная – от минус 4 до плюс 1, в субботу – минус 1–6. Дневная температура будет одинаковая и в пятницу, и в субботу: 1–6 градусов тепла, также днем ожидаются осадки", – указала синоптик.

Важно отметить, что температура станет приближаться к климатической норме, но формально еще будет чуть выше нее, примерно на 1 градус. В свою очередь, суббота не окажется слишком комфортной, потому что ветер окажется довольно плотным. Одеваться надо будет уже почти по-зимнему, подчеркнула Позднякова.

Когда заморозки?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вместе с этим синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин отметил, что 3 ноября уже стоит ждать первую осеннюю гололедицу. Ухудшение условий ожидается из-за небольшого дождя в дневные часы и последующих ночных заморозков.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус вовсе предупредил, что с этой недели начнется "автомобильная зима". В первые десять дней ноября уменьшение светового дня и активность циклонов запустят процессы предзимья.

Однако, несмотря на похолодание, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолог Владимир Семенов в беседе с Москвой 24 отметил, что в Московском регионе наблюдается достаточно заметная тенденция к потеплению. Например, за последние 40 лет зимы стали теплее примерно на 3,5 градуса.

Во-первых, сезон наступает позже: за 30–40 лет его начало сдвинулось в среднем на 2 недели. Если раньше снег ложился в первую декаду ноября, сейчас устойчивый покров появляется только в декабре, а иногда и до Нового года гадаем, будет ли снег. Эта тенденция видна практически по всей России, особенно в европейской части. 
Владимир Семенов
директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолог

Во-вторых, весна теперь наступает раньше. Однако сроки ее начала сокращаются не так быстро, как отодвигается начало зимы. В последнем случае прогресс очень заметен, отметил эксперт.

"Поэтому вероятность того, что зима окажется скорее аномально теплой, чем аномально холодной, гораздо выше. Но внутренняя статистическая динамика атмосферы может преподнести сюрприз – и декабрь вдруг окажется снежным и холодным. Здесь, к сожалению, нельзя быть уверенным", – отметил климатолог.

Однако, если исходить из статистики, в следующие 10 лет декабрь будет в среднем гораздо теплее, заключил Семенов.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществопогодаистории

Главное

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика