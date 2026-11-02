Эксперт Позднякова спрогнозировала температуру выше климатической нормы в ноябре-2026

Москвичам стоит готовиться к резкому похолоданию в начале ноября, предупредили эксперты. Тем не менее температура останется выше средней климатической нормы. Подробнее о прогнозе на конец осени и предстоящую зиму – в нашем материале.

Положительная тенденция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрь начался в столичном регионе с заметного похолодания, при этом уже во вторник, 3 ноября, в Москве прогнозируется первый снег, который будет вызван холодным атмосферным фронтом.

Кроме того, Гидрометцентр России предупредил о том, что с 21:00 2 ноября до 10:00 3-го числа москвичей ждет желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Видимость при этом составит от 200 до 700 метров.

При этом, как отметила в разговоре с Москвой 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, согласно прогнозу, последний осенний месяц может быть с температурой чуть выше климатической нормы, то есть положительная тенденция сохранится.

"Среднее значение ноября обычно уже отрицательное – минус 0,6 градуса. Норма осадков – 53 миллиметра. Если предполагать, что станет более сухо, то это будет уже шестой месяц подряд, когда в столичном регионе такая погода", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, модели прогнозирования дают разные данные о том, что будет в ближайшие 4 недели. Одни говорят, что ноябрь продолжит череду сухих месяцев и пройдет с дефицитом осадков, другие предполагают норму. Однако в любом случае большинство прогнозов свидетельствуют о том, что временный снежный покров может установиться в середине месяца.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова Что касается предстоящей недели, то уже сегодня ощутили, что утром более холодный воздух. Местами наблюдался туман. Днем – 5–7 градусов и довольно сильный северо-восточный ветер. Во вторник ночью – облачно с прояснениями, без осадков, местами также будет формироваться туман с видимостью примерно 300–500 метров. Минимальная температура ночью в Москве – от минус 1 до плюс 1, с прояснениями, местами небольшой дождь. Максимальная температура в Москве днем составит плюс 3–5, ветер сменит направление на северо-западное.

Эксперт предупредила, что в среду и четверг в ночные часы стоит ждать небольших осадков. При этом 4 ноября будет от 0 до минус 2, а 5-го – от 0 до плюс 2. Днем тоже местами небольшие осадки при преобладающей температуре в пределах 1–4 градусов.

"6 и 7 ноября в ночные часы прогнозируем местами небольшой снег. Преобладающая температура ночью в пятницу минимальная – от минус 4 до плюс 1, в субботу – минус 1–6. Дневная температура будет одинаковая и в пятницу, и в субботу: 1–6 градусов тепла, также днем ожидаются осадки", – указала синоптик.

Важно отметить, что температура станет приближаться к климатической норме, но формально еще будет чуть выше нее, примерно на 1 градус. В свою очередь, суббота не окажется слишком комфортной, потому что ветер окажется довольно плотным. Одеваться надо будет уже почти по-зимнему, подчеркнула Позднякова.

Когда заморозки?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вместе с этим синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин отметил, что 3 ноября уже стоит ждать первую осеннюю гололедицу. Ухудшение условий ожидается из-за небольшого дождя в дневные часы и последующих ночных заморозков.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус вовсе предупредил, что с этой недели начнется "автомобильная зима". В первые десять дней ноября уменьшение светового дня и активность циклонов запустят процессы предзимья.

Однако, несмотря на похолодание, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолог Владимир Семенов в беседе с Москвой 24 отметил, что в Московском регионе наблюдается достаточно заметная тенденция к потеплению. Например, за последние 40 лет зимы стали теплее примерно на 3,5 градуса.





Владимир Семенов директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолог Во-первых, сезон наступает позже: за 30–40 лет его начало сдвинулось в среднем на 2 недели. Если раньше снег ложился в первую декаду ноября, сейчас устойчивый покров появляется только в декабре, а иногда и до Нового года гадаем, будет ли снег. Эта тенденция видна практически по всей России, особенно в европейской части.

Во-вторых, весна теперь наступает раньше. Однако сроки ее начала сокращаются не так быстро, как отодвигается начало зимы. В последнем случае прогресс очень заметен, отметил эксперт.

"Поэтому вероятность того, что зима окажется скорее аномально теплой, чем аномально холодной, гораздо выше. Но внутренняя статистическая динамика атмосферы может преподнести сюрприз – и декабрь вдруг окажется снежным и холодным. Здесь, к сожалению, нельзя быть уверенным", – отметил климатолог.

Однако, если исходить из статистики, в следующие 10 лет декабрь будет в среднем гораздо теплее, заключил Семенов.