Генпрокуратура заявила о "серьезных проблемах" в российской авиации

Госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
По его словам, приемлемый уровень безопасности в России в этой сфере не определен, как и ответственный за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года.
"Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены", – цитирует Чайку ТАСС.
Он подчеркнул, что авиакатастрофа самолета SSJ1 00 в Шереметьеве обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли России. Чайка отметил, что их решения Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий несколько лет.
5 мая лайнер "Аэрофлота" рейса Москва – Мурманск совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого он загорелся. На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще десятерых госпитализировали с травмами.
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