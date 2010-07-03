Минтранс сократит квоту авиакомпаний на найм иностранных пилотов

Минтранс собирается сократить квоту авиакомпаний на прием иностранных пилотов с 210 до 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика. Он заявил об этом в кулуарах Сибирского транспортного форума.
"Мы пришли к тому, что в квоте 200 [пилотов] нет необходимости, достаточно квоты 100. И мы согласовали это с причастными структурами – с министерством труда, с профсоюзами", – сказал он.
Ранее было опубликовано описание законопроекта о снижении квоты на прием на работу иностранных пилотов. Сейчас общая годовая квота для авиакомпаний составляет 210 командиров воздушных судов в год: для "Аэрофлота" – это 120 иностранцев-КВС, для "Ютэйра" – 35, у "Ред Вингса" и "Азимута" – по 10 пилотов-иностранцев.
Российские авиакомпании получили право на прием на работу иностранных пилотов в 2014 году. Квоту распределяет Росавиация.
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