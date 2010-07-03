МАК создал комиссию после крушения дельталета в Тверской области

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Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию после гибели двух жителей Подмосковья при крушении дельталета в Тверской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комиссии.

"По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – говорится в сообщении.

13 июля в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области нашли обломки дельталета. Он вылетел из деревни Владышино. На борту было двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения дельталета в Тверской области организована доследственная проверка.

Накануне Вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе 14 июля. Погибли пилот и пассажир. Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же.

Одним из погибших в результате ЧП был пилот и президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) Игорь Никитин. В 2012 году он обучал Владимира Путина перед полетом на дельтаплане со стерхами. Вторым погибшим оказался Олег Чернигин, который помогал Никитину обучать президента.

