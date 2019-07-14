В Подмосковье упал вертолет

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Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Солнечногорском районе Подмосковья, передает РИА Новости.

Происшествие случилось около деревни Барская. Жертвами стали два человека.

В подмосковном ГУ МЧС РФ подтвердили факт ЧП. Там же добавили, что разрушений на земле нет.

Как сообщает ТАСС, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино находится в 55 километрах от Москвы по Пятницкому шоссе.