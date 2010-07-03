В Германии разбился военный вертолет

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В Нижней Саксонии потерпел крушение вертолет, который принадлежал бундесверу – вооруженным силам ФРГ. Об этом сообщает Focus Online.

На данный момент точно известно, что погиб один человек. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт недалеко от коммуны Эрцен.

Пожарная служба района сообщает, что вертолет упал в поле рядом с лесополосой и вспыхнул.

Отмечается, что это уже вторая за последнюю неделю авиакатастрофа с участием воздушных судов бундесвера. До этого, 24 июня, два истребителя Eurofighter Typhoon столкнулись в районе озера Мюриц на севере Германии. Погиб один пилот.

