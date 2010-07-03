Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина перед полетом со стерхами

Погибший в результате ЧП с вертолетом в Подмосковье пилот и президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) Игорь Никитин обучал Владимира Путина перед полетом на дельтаплане со стерхами в 2012 году, сообщает Агентство "Москва". Об этом рассказала ответственный секретарь федерации Анна Зверева.
Осенью 2012 года президент по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке участвовал в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого он прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". После этого он совершил три полета на дельтаплане.
Вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе. Погибли пилот и пассажир, разрушений и пострадавших на земле нет.
Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино находится в 55 километрах от Москвы по Пятницкому шоссе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц". На место выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
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