Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина перед полетом со стерхами

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Погибший в результате ЧП с вертолетом в Подмосковье пилот и президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) Игорь Никитин обучал Владимира Путина перед полетом на дельтаплане со стерхами в 2012 году, сообщает Агентство "Москва". Об этом рассказала ответственный секретарь федерации Анна Зверева.

Осенью 2012 года президент по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке участвовал в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого он прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". После этого он совершил три полета на дельтаплане.

Вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе. Погибли пилот и пассажир, разрушений и пострадавших на земле нет.

Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино находится в 55 километрах от Москвы по Пятницкому шоссе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц". На место выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.