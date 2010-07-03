Следователи возбудили дело после крушения вертолета в Подмосковье

Вертолет Robinson разбился в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения частного вертолета в Подмосковье, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело завели по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц". На место выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе. Погибли пилот и пассажир. Как передает ТАСС со ссылкой на Федерацию сверхлегкой авиации, в результате ЧП скончался ее руководитель Игорь Никитин. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 километрах от Москвы по Пятницкому шоссе.