В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет

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В аэропорту Симферополя благополучно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании Redwings, который предварительно запросил аварийную посадку, передает "Интерфакс".

Отмечается, что рейс следовал из Симферополя в Санкт-Петербург. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неуборки шасси и объявил об аварийной посадке.

На борту находились 140 пассажиров. Данных о пострадавших нет.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что 23 июня при посадке в аэропорту Шереметьево женщина попыталась открыть в самолете аварийный выход. Отмечается, что рейс следовал из Санкт-Петербурга. На безопасность полета инцидент не повлиял. Женщину отправили в специальное медицинское учреждение.