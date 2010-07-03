Вернувшийся в Шереметьево самолет Москва – Ереван признали исправным

11:31
11:31
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Фото: снимок с видео: СК РФ
В самолете авиакомпании Nordwind Airlines, который 19 июля выполнял рейс Москва – Ереван и из-за задымления был вынужден экстренно приземлиться в Шереметьеве, не выявлено технических неполадок. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Технических неполадок выявлено не было, самолет приступил к выполнению рейсов через сутки после остановки и уже совершил полеты в Сочи, Якутск, Фергану и Симферополь", – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что лайнер является самым молодым в парке авиакомпании, который получили на заводе Boeing осенью 2018 года.
Инцидент с Boeing произошел ночью в пятницу, 19 июля. Рейс №4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 173 пассажира и 12 членов экипажа. Восемь человек получили различные травмы.
Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления. В пресс-службе аэропорта отметили, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция.
В Nordwind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в салоне при разбеге самолета. Резервный борт авиакомпании Nordwind вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. В 08:08 они приземлились в аэропорту "Звартноц" столицы Армении. 28 человек решили отменить перелет.
Проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте. В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.
Ространснадзор проведет проверку компании Nordwind Airlines
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