Вернувшийся в Шереметьево самолет Москва – Ереван признали исправным

Фото: снимок с видео: СК РФ

В самолете авиакомпании Nordwind Airlines, который 19 июля выполнял рейс Москва – Ереван и из-за задымления был вынужден экстренно приземлиться в Шереметьеве, не выявлено технических неполадок. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Технических неполадок выявлено не было, самолет приступил к выполнению рейсов через сутки после остановки и уже совершил полеты в Сочи, Якутск, Фергану и Симферополь", – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что лайнер является самым молодым в парке авиакомпании, который получили на заводе Boeing осенью 2018 года.

Инцидент с Boeing произошел ночью в пятницу, 19 июля. Рейс №4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 173 пассажира и 12 членов экипажа. Восемь человек получили различные травмы.

Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления. В пресс-службе аэропорта отметили, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция.

В Nordwind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в салоне при разбеге самолета. Резервный борт авиакомпании Nordwind вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. В 08:08 они приземлились в аэропорту "Звартноц" столицы Армении. 28 человек решили отменить перелет.

Проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте. В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

