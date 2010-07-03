Резервный борт авиакомпании Nordwind совершил посадку в Армении

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Резервный самолет авиакомпании Nordwind совершил посадку в аэропорту Звартноц столицы Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Армения-Международные аэропорты".

Резервный борт вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова заявила, что два пассажира из 28 отказавшихся от полета были госпитализированы.

Инцидент с Boeing произошел ночью в пятницу, 19 июля. Рейс № 4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Травмы получили восемь человек, два пассажира были госпитализированы.

Сотрудники аэропорта отмечали, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция. Пассажирам было предложено горячее питание и необходимая помощь.

В Nordwind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета. Проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте.

В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

