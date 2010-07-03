Очевидец рассказал об обстановке в самолете во время инцидента в Шереметьеве

08:12
08:12
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Пассажир рейса Москва – Ереван рассказал телеканалу Москва 24, как вели себя пассажиры во время эвакуации после прерванного взлета.
"Мы начали разгоняться, сразу возникло ощущение, что мы начали тормозить. В это время кто-то кричал, что мы горим, пожар, огонь. В это время ощущалось, что мы тормозим. Через 20-30 секунд мы остановились и объявили об эвакуации. При эвакуации никто не терялся, пассажиры вели себя достойно, не было паники", – рассказал Зокир Нурматов.
Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании NordWind после ЧП на борту самолета Boeing 737 в столичном аэропорту Шереметьево.
Инцидент с Boeing произошел ночью в пятницу, 19 июля. Рейс №4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Травмы получили восемь человек, два пассажира были госпитализированы.вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173.
"28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику", – сообщили в Шереметьеве.
Всего, по уточненным данным, при инциденте с самолетом пострадали 8 человек, заявили в региональном главке МЧС.
Пассажиров лайнера в "Шереметьево" пришлось экстренно эвакуировать из самолета по надувным трапам из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете.
В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.
В NordWind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета.
"В 00:45 мск рейс N4 477 SVO — EVN B738 (VP-BSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам", – говорится в сообщении авиакомпании.
Между тем проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте.
"При рулежке на взлетно-посадочно полосе произошло задымление кабины передней части самолета. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной эвакуации пассажиров. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа, количество человек, обратившихся за помощью, уточняется", – говорится в сообщении СК.
В пресс-службе аэропорта отметили, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция. Пассажирам было предложено горячее питание и необходимая помощь.
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