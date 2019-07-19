Аэропорт Шереметьево описал хронологию инцидента с Boeing

05:30 (обновлено 19.07.2019 05:47)
05:30
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Фото: телеграм-канал Mash
Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова описал хронологию инцидента с самолетом Boeing 737-800W авиакомпании Nordwind.
Рейс N4477, направлявшийся из Шереметьево в Ереван, ранее в пятницу, 19 июля был возвращен в аэропорт после срабатывания датчика задымления.
По словам представителя Шереметьево, сигнал о задымлении в салоне раздался во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в 00.57.
В этот момент командир судна остановил взлет, увел машину с ВПП и остановился на рулежной дорожке. После этого люди покинули судно по надувным трапам и были доставлены в пассажирский терминал.
Как рассказала Захаренкова РИА Новости, при этом капитан самолета доложил наземным службам о нештатной ситуации. Возгорания зафиксировано не было. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
После получения сигнала тревоги в аэропорту незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Сотрудница аэропорта добавила, что пассажирам было предложено горячее питание и необходимая помощь. Также произведена выгрузка багажа и подготовлен резервный борт, согласно расписанию вылетевший в Ереван в 05:19.
Она отметила, что в результате ЧП один пассажир госпитализирован, у пяти – травмы средней степени тяжести. В данный момент Шереметьево перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.
Между тем, Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования причин инцидента, которая уже приступила к работе.
15 июля следовавший из Риги в Москву самолет авиакомпании AirBaltic также вернулся в аэропорт после того, как экипаж почувствовал на борту "нетипичный запах".
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