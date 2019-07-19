Пассажиры пострадали при эвакуации из аварийного самолета в Шереметьеве

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Рейс 477 авиакомпании Nordwind Airlaines, направлявшийся из Шереметьево в Ереван, возвращен в аэропорт после срабатывания датчика задымления.

Как сообщили Агентству "Москва" в справочной воздушной гавани, в настоящее время производится замена самолета.

Инцидент произошел при рулежке воздушного судна на взлетную полосу, когда поступил сигнал о задымлении в кабине пилота.

После этого воздушное судно прекратило движение, а пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в терминал F.

Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили восемь человек, двое госпитализированы. Всего на борту находились 187 пассажиров.

В результате проверки возгорания обнаружено не было, информация о задымлении не подтвердилась, заявили в пресс-службе МЧС по Московской области..

15 июля следовавший из Риги в Москву самолет вернулся в аэропорт после того, как экипаж почувствовал на борту "нетипичный запах".