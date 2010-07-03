Рейс Рига – Москва вернулся в аэропорт из-за запаха на борту

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Следовавший из Риги в Москву рейс BT428 авиакомпании AirBaltic по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета в понедельник, 15 июля.

Это произошло после того, как экипаж воздушного судна почувствовал "нетипичный запах" в кабине пилотов и салоне, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании отметили, что рейс BT428 и обратный – BT429 – отменены. Проводится перерегистрация пассажиров на ближайшие возможные рейсы.

Ранее, 15 июля самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Казань – Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель.