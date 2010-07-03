Подавший сигнал тревоги самолет Utair приземлился во Внуково

Фото: flightradar24.com

Летевший из Москвы в Берлин самолет авиакомпании Utair, который подал сигнал о ЧП на борту, благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, лайнер возвращается из-за неисправности в работе системы кондиционирования.

"Boeing 737 сообщением Москва-Берлин развернулся над Каунасом из-за неполадок в системе кондиционирования", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Boeing 737 (рейс UT705) вылетел из столицы, но в районе литовского города Каунас он совершил разворот и резко пошел на снижение.

