Самолет Utair подал сигнал об аварийной ситуации

Фото: скриншот www.flightradar24.com

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Берлин, подал сигнал о ЧП на борту.

Он развернулся и уже летит в Россию. Об этом говорят данные портала "Флайтрадар".

По этим данным сервиса, Boeing 737 (рейс UT705) вылетел из аэропорта Внуково 1 час 20 минут назад. В районе литовского города Каунас он совершил разворот и резко пошел на снижение.

4 июня пассажирский самолет вернулся во Внуково из-за сигнала о разгерметизации. Тогда произошла аналогичная ситуация: Boeing 737 авиакомпании Utair летел из Москвы в Берлин. Самолет летел над территорией Белоруссии и в этот момент развернулся в сторону России.

