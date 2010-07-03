Самолет Utair подал сигнал об аварийной ситуации

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Берлин, подал сигнал о ЧП на борту.
Он развернулся и уже летит в Россию. Об этом говорят данные портала "Флайтрадар".
По этим данным сервиса, Boeing 737 (рейс UT705) вылетел из аэропорта Внуково 1 час 20 минут назад. В районе литовского города Каунас он совершил разворот и резко пошел на снижение.
4 июня пассажирский самолет вернулся во Внуково из-за сигнала о разгерметизации. Тогда произошла аналогичная ситуация: Boeing 737 авиакомпании Utair летел из Москвы в Берлин. Самолет летел над территорией Белоруссии и в этот момент развернулся в сторону России.
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