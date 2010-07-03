Самолет вернулся в Казань из-за попадания птицы в двигатель

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Причиной возвращения самолета авиакомпании "Победа" Казань – Санкт-Петербург в аэропорт вылета стало попадание птицы в двигатель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лоукостера Елену Селиванову.

"Птица попала в правый двигатель. Предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет повреждений не получил. Ждем итоговое заключение комиссии", – сказала она.

Самолет приземлился благополучно. На борту было 185 пассажиров.

Ранее Boeing 737 вылетел из Москвы, но в районе литовского города Каунас совершил разворот и резко пошел на снижение.

Самолет летел из Москвы в Берлин. Он подал сигнал о ЧП на борту. По прибытии лайнер успешно приземлился в аэропорту Внуково. Он вернулся из-за неисправности в работе системы кондиционирования.

