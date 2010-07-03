Задержанный во Внукове на семь часов рейс вылетел в Турцию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Борт авиакомпании "Россия" вылетел в Турцию из аэропорта Внуково после длительной задержки.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе аэропорта, рейс FV5685 отправился Анталью в 23:34.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержка составила более семи часов.

Ранее другой лайнер авиакомпании "Россия" вылетел из Шереметьево во Владивосток с задержкой около 12 часов.