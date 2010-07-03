Пассажиры задержанного в Шереметьеве рейса вылетели во Владивосток

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лайнер авиакомпании "Россия" вылетел из столичного аэропорта Шереметьево во Владивосток с задержкой около 12 часов.

Согласно данным электронного табло воздушной гавани, рейс был запланирован в среду в 18:25 по московскому времени, однако вылетел в четверг в 06:43.

Самолет должен доставить детей и сопровождающих во Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморском крае. Среди пассажиров – 40 детей из Дании, Швейцарии, Белоруссии, Греции, Алжира, Болгарии, Франции.

В пресс-службе перевозчика отметили, что пассажиры задержанного рейса обслуживались согласно федеральным правилам и стандартам. Причина задержки вылета не называется.

Утром в четверг, 18 июля, 26 рейсов задержано и отменено в трех аэропортах столицы. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания". В воздушной гавани Внуково задержано четыре рейса, а в Шереметьево – 10 вылетов. Аэропорт Домодедово сообщает о задержке 8 рейсов. Вылеты еще четырех лайнеров оказались отменены.

