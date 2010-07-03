Суд взыскал 55 млн рублей с аэропорта Домодедово

16 июля, 19:37
16 июля, 19:37
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Суд взыскал с аэропорта Домодедово более 55 миллионов рублей по иску Росприроднадзора. Об этом сообщает РИА Новости.
Как говорится в акте десятого арбитражного апелляционного суда, с аэропорта предписано взыскать сумму вреда, нанесенного ручью Безымянному, притоку реки Гнилуша, из-за "нарушения водного законодательства за период с 6 июля по 27 июля 2017 года". Свыше 55 миллионов поступят в бюджет городского округа Домодедово.
Таким образом, рассмотрев жалобу Росприроднадзора, апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Московской области, в мае полностью отклонившего иск.
В пресс-службе аэропорта заявили, что воздушная гавань "обжалует это решение в установленном законом порядке после публикации мотивировочной части судебного акта".
В 2017 году Росприроднадзор выявил, что авиагавань сбрасывает ливневые воды в ручей с превышением ПДК загрязняющих веществ. Тогда ведомство постановило оштрафовать аэропорт за вред водному объекту.
Весной 2017 года подмосковное министерство экологии начало проверки по факту разлива нефтепродуктов в районе аэропорта Домодедово. Как заявили в министерстве, из-за сброса с территории аэропорта были загрязнены пруд, несколько ручьев и река Мураниха. Администрация воздушной гавани тогда отвергла эти обвинения, подчеркнув, что сооружения для очистки сточных вод, работают в штатном режиме.
Также сообщалось, что жители ЖК рядом с аэропортом Шереметьево пожаловались на загрязнение реки Клязьмы химикатами. Они рассказали, что чувствуют запах аммиака, бензола и фенола от ручья, который течет из отстойника химикатов аэрогавани. По словам обитателей окрестных домов, они и их дети столкнулись с проблемами со здоровьем, испытывая удушье и головные боли.
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