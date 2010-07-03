Жители района Митино жалуются на шум самолетов из Шереметьева

Жители Митина жалуются, что им не дают спать самолеты из Шереметьева
Жители Митина жалуются на самолеты. Аэропорт Шереметьево утвердил новые маршруты, и теперь лайнеры круглосуточно отправляются в рейсы или прибывают в авиагавань, пролетая над столичными районами Митино, Куркино и Тушино.
Местные жители рассказали телеканалу Москва 24, что засыпать стало все труднее даже при закрытых окнах. Люди стали замечать ухудшение самочувствия. Жительница Митина Екатерина Толманова поделилась ощущением, будто все время находится в аэропорту. "Идет шумовая волна, ты уже весь на взводе. Уже знаешь, что сейчас полетит эта махина", – пожаловалась она.
Еще один местный житель рассказал, что самолеты пролетают над жилой застройкой, детскими учреждениями, над домами престарелых и больницами. По его словам, уровень шума достигает 70 децибел, что выше всех норм.
Один из жителей Захар Субботин посетовал на повышенное давление из-за шума. Кроме того, по его словам, дети жалуются на горечь во рту. Люди шутят, что каждый из них стал специалистом в авиации – по шуму двигателей они безошибочно определяют, что за самолет в воздухе, и изучили расписание полетов.
Эколог Максим Михайлов, в свою очередь, заметил, что уровень шума пролетающих самолетов нарушает требования по нормам РФ.
В аэропорту Шереметьево объяснили, что новая схема полетов – необходимая мера, и корректировать ее не будут. Там уточнили, что в Москве и без того мало воздушных коридоров, поскольку десятки зон находятся под запретом.
В Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (ГК ОрВД) тоже ничем помочь жителям не могут. Там отметили, что установленные нормы организации воздушного движения в районе аэропорта Шереметьево сейчас не нарушаются, а воздушное законодательство полностью соблюдено – в указанном районе топливо и технические жидкости не выбрасываются.
Помимо этого, Шереметьево совместно с авиакомпаниями, базирующимися в аэропорту, провели комплекс мероприятий по снижению шума. В частности, ежедневно с 23:00 до 6:00 запрещены взлет и посадка для самолетов, не соответствующих установленным требованиям по уровню шума.
Ранее в СМИ сообщалось, что с начала апреля в аэропорту Шереметьево изменились схемы полетов. Набирая высоту, лайнеры разворачиваются в районе Волоколамского шоссе в сторону города и идут вдоль МКАД на восток. По пути самолеты пролетают над московским районом Митино на сравнительно низкой высоте.
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