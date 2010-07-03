Эксперты прокомментировали новую схему полетов в Шереметьеве

Изменения в новой схеме полетов в аэропорту Шереметьево, предполагающей воздушное движение над районом Митино и городом Химки, негативно скажется на авиасообщении Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорация по организации воздушного движения в РФ (ГК ОрВД).
В ведомстве отметили, что установленные нормы организации воздушного движения в районе аэропорта Шереметьево сейчас не нарушаются, а воздушное законодательство полностью соблюдено – в указанном районе топливо и технические жидкости не выбрасываются.
Помимо этого, Шереметьево совместно с авиакомпаниями, базирующимися в аэропорту, провели комплекс мероприятий по снижению шума. В частности, ежедневно с 23:00 до 6:00 запрещены взлет и посадка для самолетов, не соответствующих установленным требованиям по уровню шума.
В пресс-службе напомнили, что новые маршруты вылета разработаны согласно стандартам Международной организация гражданской авиации. Своими траекториями они повторяют стандартные маршруты прибытия и захода на посадку, которые использовались на протяжении более 10 лет.
Если же запретить полеты над Митино и Химками, подчеркнули в ГК ОрВД, это приведет к снижению количества взлетно-посадочных операций в Шереметьеве и к существенным задержкам в воздухе. Это крайне негативно скажется на авиатранспортном обеспечении Москвы, а также не позволит выполнить программы правительства РФ, сказали в ведомстве.
Ранее в СМИ сообщалось, что с начала апреля в аэропорту Шереметьево изменились схемы полетов. Набирая высоту, лайнеры разворачиваются в районе Волоколамского шоссе в сторону города и идут вдоль МКАД на восток. По пути самолеты пролетают над московским районом Митино на сравнительно низкой высоте.
Активисты и местные жители забили тревогу. Они считают, что маршрут заменили скрытно. Кроме того, они переживают за шум и выбросы топлива.
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