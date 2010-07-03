Сотрудники метро помогут с выдачей багажа в Шереметьеве

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Московский метрополитен направит сотрудников из своего резерва, чтобы помочь с выдачей багажа в Шереметьеве, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Эта временная мера никак не отразится на работе московского метро, поскольку в метрополитене предусмотрен постоянный резерв для обеспечения непрерывного обучения персонала, а также на случай отпусков и больничных основных сотрудников", – говорится в сообщении.

Отметается, что будут направлены те сотрудники, которые не задействованы на данный момент в оперативной работе.

"Оказать содействие аэропорту – это поручение мэра Москвы и нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий Московского транспортного узла", – подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе ООО "Шереметьево Хэндлинг" агентству сообщили, что будет предложена подработка в качестве грузчиков работникам группы компаний международного аэропорта Шереметьево, у которых есть допуск на перрон.

Ранее гендиректор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко сообщил, что задержки выдачи багажа связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке.

Задержки при выдаче багажа начались в Шереметьеве 1 июня. Администрация аэропорта объяснила возникшую проблему ростом нагрузки в сезон отпусков. Пассажирам, которые ожидают свои вещи более 25 минут с момента поставки самолета на стоянку, пообещали бесплатно раздавать сэндвичи и воду. Если ожидание превысит полчаса, багаж доставят бесплатно по указанному пассажиром адресу.

Минтранс РФ пообещал жестко отреагировать на сбои с багажом, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки.

Ранее СМИ объяснили задержки при выдаче багажа нехваткой грузчиков в аэропорту. Отмечалось, что с конца прошлого года багаж стала обрабатывать дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг", которая в итоге оказалась не готова к росту пассажиропотока летом.