Минтранс пообещал жестко отреагировать на сбои с багажом

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Минтранс России жестко отреагирует на сбои в выдаче багажа в Шереметьеве, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение министерства.

Глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" готов поставить вопрос о персональной ответственности за сложившуюся ситуацию.

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", – говорится в сообщении министерства.

Задержки при выдаче багажа в Шереметьеве стали отмечать с 1 июня. В пресс-службе воздушной гавани заявляли, что это связано с ростом нагрузки в туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работает штатно.



"Вечер": Шереметьево завалило чемоданами

Администрация аэропорта рассчитывает наладить ситуацию с выдачей багажа к концу июня. Пассажирам, которые ждут свои чемоданы больше 25 минут с момента поставки самолета на стоянку, пообещали бесплатно раздавать сэндвичи и воду. Если ожидание превысит 30 минут, багаж доставят бесплатно по указанному адресу.

Позже в СМИ стала появляться информация, что задержки при выдаче багажа связаны с нехваткой грузчиков в Шереметьеве. Также сообщалось, что с конца 2018 года весь багаж стала обрабатывать дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг", и аэропорт оказался не готов к росту пассажиропотока летом.

