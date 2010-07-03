Минтранс пообещал жестко отреагировать на сбои с багажом

Минтранс России жестко отреагирует на сбои в выдаче багажа в Шереметьеве, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение министерства.
Глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" готов поставить вопрос о персональной ответственности за сложившуюся ситуацию.
"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", – говорится в сообщении министерства.
Задержки при выдаче багажа в Шереметьеве стали отмечать с 1 июня. В пресс-службе воздушной гавани заявляли, что это связано с ростом нагрузки в туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работает штатно.
"Вечер": Шереметьево завалило чемоданами
Администрация аэропорта рассчитывает наладить ситуацию с выдачей багажа к концу июня. Пассажирам, которые ждут свои чемоданы больше 25 минут с момента поставки самолета на стоянку, пообещали бесплатно раздавать сэндвичи и воду. Если ожидание превысит 30 минут, багаж доставят бесплатно по указанному адресу.
Позже в СМИ стала появляться информация, что задержки при выдаче багажа связаны с нехваткой грузчиков в Шереметьеве. Также сообщалось, что с конца 2018 года весь багаж стала обрабатывать дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг", и аэропорт оказался не готов к росту пассажиропотока летом.
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