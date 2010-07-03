СМИ назвали причину сбоев при выдаче багажа в Шереметьеве

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Многочасовые задержки при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков, пишет "Коммерсант". С конца 2018 года весь багаж стала обрабатывать дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг". В результате аэропорт оказался не готов к летнему росту пассажиропотока, считают источники издания в аэропортовой отрасли.

Как сообщили в АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), перед началом сезона отпусков был объявлен добор персонала. "Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа. На данный момент идет набор персонала, чтобы закрыть существующие пробелы в ресурсах и стабилизировать ситуацию", – пояснили представители МАШ. По словам экспертов, чтобы обеспечить бесперебойную и своевременную доставку багажа нужно еще примерно 250 сотрудников.

При этом собеседники издания отмечают, что приблизительные размеры летнего пассажиропотока были известны задолго до конца мая, когда дефицит персонала стал острой проблемой. Как считают эксперты, эту нехватку не получится компенсировать за счет сотрудников из Домодедова или Внукова, так как грузчиков набирают из населенных пунктов, расположенных по соседству с аэропортом. Так, большая часть сотрудников Шереметьева проживает в Лобне, Долгопрудном или Химках.

По мнению старшего научного сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, в преддверии пикового сезона МАШ допустил организационную ошибку. Эксперт подчеркнул, что грузчиков невозможно набрать быстро, ведь нужно быть уверенными в сохранности багажа.

Администрация Шереметьева рассчитывает уладить ситуацию с выдачей багажа к концу июня. Пассажирам, ожидающим багаж более 25 минут с момента поставки самолета на стоянку, бесплатно раздадут воду и сэндвичи. Если ожидание превысит полчаса, багаж доставят бесплатно по указанному адресу, пообещали представители аэропорта.