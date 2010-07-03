Аэропорт Шереметьево уволил забросившего конус на крыло самолета сотрудника

Актуальные новости России и мира за 3 июня

Аэропорт Шереметьево уволил сотрудника, забросившего сигнальный конус на крыло самолета, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Ранее Telegram-каналы опубликовали видео, на котором сотрудник аэропорта пинает сигнальный конус возле самолета и забрасывает его на крыло, после чего уходит.

Транспортная прокуратура организовала проверку после задержек с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево. В свою очередь, в воздушной гавани опровергли факт задержки.