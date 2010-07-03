Мужчина попытался провезти 33 алмаза в носке в Шереметьеве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Московской области перед судом предстанет контрабандист за попытку провезти в носке 33 алмаза и ювелирные изделия. О происшествии сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, передает Агентство "Москва".

"По версии следствия, злоумышленник на территории иностранного государства передал своему подельнику 33 ограненных природных алмаза и ювелирные изделия, которые тот спрятал от сотрудников таможни в носок. Затем соучастник прибыл в международный аэропорт Шереметьево, где в ходе таможенного досмотра контрабандные драгоценности были обнаружены и изъяты", – сообщила прокуратура.

Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу. Виновному могут назначить наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

