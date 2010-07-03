Транспортная прокуратура проверит Шереметьево после задержек выдачи багажа

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Транспортная прокуратура организовала проверку после задержек с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа", – говорится в сообщении.

В свою очередь, сотрудники воздушной гавани заявили, что аэропорт и система обработки багажа работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево выявлена задержка с выдачей багажа пассажирам. Сотрудники Шереметьева заявили, что сбой произошел в связи с высоким туристическим сезоном.

Накануне президент России присвоил имена столичным аэропортам. Так, аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, а Внуково – Андрея Туполева.

