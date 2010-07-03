Предполетный досмотр инвалидов в России станет проще

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В Минтрансе РФ рассматривают возможность упрощения процедуры предполетного досмотра инвалидов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Международной ассоциации аэропортов (МАА).

Предполагается, что проверки таких пассажиров смогут проводить вне терминалов – в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Такие меры позволят сократить время предполетных процедур без нарушений требований безопасности.

Сотрудники аэропортов, работающие с инвалидами, будут проходить особое обучение.

Сейчас большинство российских авиакомпаний придерживаются правил, что инвалиды и лица с ограничениями жизнедеятельности на стойке регистрации обслуживаются без очереди. Пассажиру предоставляется место в соответствии с его пожеланиями, свободное на момент обращения и с учетом требований безопасности.

Подготовка кресла-коляски перед сдачей в багаж осуществляется в соответствии правилами перевозки кресла-коляски. Костыли, трость, складные ходунки могут перевозиться в пассажирском салоне.

В столичных аэропортах для обслуживания пассажиров с ограничениями жизнедеятельности также оборудованы специализированные стойки.

Накануне сообщалось, что в России упростили процедуру получения инвалидности. Одно из главных преимуществ новых правил – возможность получить бессрочную инвалидность уже после первого обращения. Сокращаются сроки оформления, организуется электронный обмен документов между инстанциями.

