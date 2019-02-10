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14:53

Свыше 300 человек с инвалидностью работают в московском метро

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

14:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном метро созданы условия труда для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Сергея Собянина, в подземке работают более 300 человек с инвалидностью.

В своем микроблоге в Twitter глава города рассказал об одном из таких сотрудников метрополитена.

"У Сергея Купцова проблемы со зрением. Работая в Центре обеспечения мобильности пассажиров, он помог разработать алгоритм сопровождения незрячих людей", – написал градоначальник.

Осенью минувшего года в столичном метро начали проводить экскурсии для слабослышащих. Для организации подобных прогулок в штате Центра обеспечения мобильности пассажиров работает инспектор со знанием языка жестов.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

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