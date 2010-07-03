В России упростили процедуру получения инвалидности

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Одно из главных преимуществ новых правил – возможность получить бессрочную инвалидность уже после первого обращения. Сокращаются сроки оформления, организуется электронный обмен документов между инстанциями.

"Предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", – указывается в документе.

Премьер-министр ранее подчеркивал необходимость облегчить жизнь инвалидам, предоставив возможность оформить все необходимые свидетельства через портал госуслуг, а "не по инстанциям какие-то дополнительные бумаги собирать".

Упростить процедуру установления инвалидности граждан поручил президент России в начале 2018 года. Владимир Путин поручил внести изменения в приоритетный проект "Электронное здравоохранение". Также кабинет министров должен доложить о мерах по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста и обеспечению приема инвалидов на работу.

В апреле 2018 года в РФ был расширен перечень заболеваний, которые дают право получения инвалидности. Впервые в список попали все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. Туда также включили глухоту, цирроз печени, слепоту и детский церебральный паралич. Еще для ряда заболеваний процедура получения инвалидности значительно упростилась — речь идет о сколиозе, различных пороках челюстно-лицевой области, аутизме, сахарном диабете и других.



"Мосгорсправка": трудоустройство инвалидов

В России инвалидам оказывается материальная и социально-медицинская поддержка. Они могут рассчитывать на транспортные льготы, помощь в улучшении жилищных условий. Решение о признании инвалидом принимается по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ).

На портале мэра и правительства столицы уточняется, что направления на медико-социальную экспертизу выдают медицинские организации (организационно-правовая форма медицинской организации и место жительства не имеют значения).

