Российские стадионы проверили на доступность для инвалидов

Футбольные стадионы Российской премьер-лиги проверили на предмет доступности для людей с инвалидностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра изучения проблем инвалидов "Общество для всех".
Инспекцию провели Российский футбольный союз (РФС) совместно с Центром доступа к футболу в Европе (CAFE) и Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ).
Проверка проходила на столичных стадионах "ВТБ Арена" и "Лужники", "Ахмат-Арене" (Грозный), "Краснодар" (Краснодар), "Центральный" (Красноярск), "Нефтяник" (Уфа), "Анжи" (Каспийск), "Газовик" (Оренбург) и "Арсенал" (Тула).
Специалисты оценили наличие зрительских мест для людей с инвалидностью, парковочные места, маршруты движения к стадиону и внутри арены, наличие доступной навигации, санузлов и пунктов продажи еды.
Также эксперты проанализировали наличие индукционных петель для слабослышащих, удобства для собак-проводников и аудиоописательное комментирование для слабовидящих и незрячих зрителей.
Были проверены эвакуационные пути на случай чрезвычайных ситуаций и места оказания медицинской помощи. По итогам инспекций эксперты ВОИ сформируют перечни замечаний и рекомендаций для каждого стадиона.
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