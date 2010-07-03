Путин присвоил имена столичным аэропортам

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Владимир Путин присвоил столичным и другим аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

В частности, аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, а Внуково – Андрея Туполева.

Аэропорту Минеральных Вод присвоили имя Михаила Лермонтова. Магаданскому аэропорту Сокол дали имя Владимира Высоцкого, аэропорту Симферополя присвоили имя Ивана Айвазовского, калининградскому Храброво – имя императрицы Елизаветы Петровны.

Общенациональный конкурс, в рамках которого россияне выбирали имена для аэропортов страны, стартовал 11 октября 2018 года. Граждане голосовали по 47 аэропортам. В числе городов – участников были Москва, Казань, Сочи, Калининград и другие. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.

В шорт-лист вошли 124 имени выдающихся государственных и общественных деятелей, писателей, ученых и полководцев. Голоса за претендентов отдали почти пять миллионов человек.

В роли инициаторов проекта выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.