Подведены итоги национального конкурса "Великие имена России"

Во вторник объявли результаты конкурса "Великие имена России", в рамках которого все желающие могли выбрать дополнительные названия для аэропортов страны. Согласно результатам голосования, международному аэропорту Шереметьево присвоят имя поэта Александра Пушкина, аэропорту Домодедово – ученого Михаила Ломоносова. А вот название для воздушной гавани Внуково выберут во время второго тура голосования. Портал Москва 24 собрал самые интересные и малоизвестные факты из жизни этих выдающихся личностей.



Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)

Имя великого писателя и поэта будет носить аэропорт Шереметьево – за него проголосовали 40091 человек (39%).



Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Пушкин на самом деле поступил в лицей по блату. В очень маленький набор студентов, всего 30 человек, поэта устроил его дядя, который лично был знаком с государственным секретарем и инициатором создания этого заведения Михаилом Сперанским. Окончили лицей 29 учеников. Пушкин по успеваемости был на "почетном" 26 месте. Писатель преуспел только в фехтовании, а также российской и французской словесности.

Еще в молодости поэт пришел в дом к одному высокопоставленному лицу. Тот, разлегшись на диване в ленивой позе и не проявляя должного внимания и уважения к гостю, надменно попросил Пушкина сказать что-нибудь экспромтом. И Александр Сергеевич выдал: "Дети на полу – умный на диване". Покрутив фразу на языке, чиновник понял ее неоднозначность: "Детина полуумный на диване". И приказал выгнать писателя.

Однажды товарищ Пушкина, Кюхельбекер, в бешенстве вызвал друга на дуэль из-за неоднозначной шутки. Поединок состоялся, оба противника выстрелили, но никто не пострадал. Секунданты зарядили клюквой пистолеты дуэлянтов, что послужило благополучному исходу конфликта.

Александр Сергеевич всегда считался чрезмерно влюбчивым. И его жена, Наталья Гончарова, считается 101-й возлюбленной писателя.

Ухаживая за будущей женой Натальей Гончаровой, Пушкин проявлял чудеса словесности и частенько говорил друзьям: "Я восхищен, я очарован, короче, я огончарован!"

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765)

Имя великого российского ученого присоединится к названию аэропорта Домодедово – 188772 проголосовавших (71%).



Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Михаил с детства занимался рыбным промыслом – это было основным занятием его семьи, да и всей Архангельской губернии: мужчины сообща выходили на промысел в Белое море, и 10-летний Михаил – вместе с ними.

По приезду в Москву, Ломоносов понял, что для поступления в учебное заведение требуется знатное происхождение. И чтобы попасть в Славяно-греко-латинскую академию, Михаил просто подделал документы и выдал себя за сына северного дворянина.

Гениальность Ломоносова – не фигура речи. Его "корпускулярно-кинетическая теория тепла" опередила свое время на десятилетия. Он также открыл атмосферу Венеры, заложил основы физической химии, теории строения веществ, создал массу принципиально новых оптических приборов и даже воссоздал забытое искусство мозаики.

Однако Ломоносов отличался крутым нравом. Однажды на него напали три матроса на Васильевском острове. В драке Михаил обратил двоих в бегство, а оставшегося повалил на землю и потребовал, чтобы тот признался, как зовут его сообщников и что они хотели с ним сделать. Услышав, что матросы просто хотели его ограбить, Ломоносов прокричал: "Каналья, так я же тебя и ограблю!" – после чего отобрал одежду грабителя и принес домой в качестве трофея.

В 1749 году Ломоносов написал оду в честь императрицы Елизаветы Петровны, которая очень пришлась ей по душе. Михайло наградили двумя тысячами рублей. Однако в казне были только медные деньги, и для того, чтобы забрать награду, создателю оды понадобилось два воза.



Анастасия Павелко