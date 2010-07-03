Парковку более чем на 450 машин открыли в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новую парковку на 451 машино-место открыли у терминала В в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани.

С 15 мая пассажиры и гости Шереметьева могут пользоваться плоскостной парковкой P13. Она расположена на Шереметьевском шоссе в пешей доступности от терминала В.

По словам представителей аэрогавани, парковка рассчитана на 451 машино-место. Уточняется, что первый час стоянки – бесплатный, а каждый последующий час будет стоить 100 рублей. Кроме того, с четвертого часа стоянки оплата будет осуществляться по суточному тарифу, то есть по 300 рублей в сутки.

Оплатить парковку можно как наличными, так и банковской картой через автоматическую кассу. Автомобилисты также могут использовать для оплаты онлайн-сервис на сайте и мобильное приложение аэропорта Шереметьево.

Как добавили в пресс-службе аэропорта, на территории Шереметьева для автомобилистов работают восемь плоскостных парковок и многоуровневых паркингов.

Ранее сообщалось, что в терминале D аэропорта Шереметьево открылся бизнес-зал "Санкт-Петербург". Он рассчитан на 239 посадочных мест, а его площадь составляет 1 тысячу 234 квадратных метра. Новый зал обслуживает пассажиров бизнес-класса на международных воздушных линиях, владельцев золотых и платиновых карт программы "Аэрофлот Бонус", а также держателей бонусных карт уровня Elite Plus альянса Sky Team, Priority Pass, Dragon Pass и Dinners Club.