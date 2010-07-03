В терминале D аэропорта Шереметьево открылся бизнес-зал "Санкт-Петербург"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новый бизнес-зал открылся в аэропорту Шереметьево, в терминале D, передает Агентство "Москва".

Бизнес-зал под названием "Санкт-Петербург" предназначен для обслуживания пассажиров премиальных категорий на международных воздушных линиях.

Помещение рассчитано на 239 посадочных мест, его площадь составляет 1 тысячу 234 квадратных метра.

Уточняется, что зал обслуживает пассажиров бизнес-класса, владельцев золотых или платиновых карт программы "Аэрофлот Бонус", держателей бонусных карт уровня Elite Plus альянса Sky Team, Priority Pass, Dragon Pass, Dinners Club.

Бизнес-зал создан по дизайн-проекту лондонского бюро JPA Desig. Интерьер выполнен в натуральных пастельных тонах. Пространство разделено на комфортные зоны. Атмосферу уюта создает теплое освещение и хорошая мебель.

Предусмотрены рабочие зоны и комната для переговоров. В ресторанной зоне представлен шведский стол с блюдами европейской кухни. Для удобства посетителей есть лаунж-зона и удобные слипбоксы с душевыми. К услугам гостей ТВ-комната с широкоформатными экранами, Wi-Fi-сеть.

В настоящий момент в Шереметьеве действуют пять VIP- и 13 бизнес-залов.

Ранее сообщалось, что 9 мая в терминалах "Аэроэкспресс" в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково сотрудники компании будут раздавать пассажирам георгиевские ленты в честь Дня Победы. Кроме того, пассажиры получат памятки с информацией о том, как следует носить этот символ.