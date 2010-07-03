Капсульные отели появились в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В аэропорту Внуково открылись капсульные отели. Пока что Внуково – единственный аэропорт московского авиационного узла, предлагающий подобную услугу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Шесть капсул для сна расположены в зоне внутренних воздушных линий напротив бизнес-зала "Прокофьев". Еще шесть капсул начали свою работу в зоне международных воздушных линий около выхода на посадку №24.

Конструкция капсул обеспечивает надежную звукоизоляцию, они экологически безопасны и легко поддаются влажной уборке. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, розетки, светодиодная подсветка и сейф.

Ранее аэропорт Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами. Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери.