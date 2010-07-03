Электронные посадочные начали принимать в Шереметьеве

Аэропорт Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами, сообщает Агентство "Москва".
Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, а также упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей.
Получить электронный посадочный можно при онлайн-регистрации на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика. Талон придет на мобильное устройство. При необходимости пассажир всегда может распечатать посадочный на специальных устройствах репринта, установленных у стоек регистрации.
Проверять электронный талон в аэропорту будут два раза: при предполетном досмотре и в "стерильной" зоне при выходе на посадку.
По словам гендиректора авиаузла Михаила Василенко, систему уже протестировали. По его мнению, это упростит пропускную способность. При этом отказываться от бумажных посадочных талонов аэропорт пока не планирует, поскольку большинство россиян летают на самолетах один–два раза в год, и им удобнее использовать традиционные билеты.
Использовать электронные посадочные талоны авиапассажирам в России разрешили в феврале. Возможным это стало благодаря изменениям в законодательстве. Авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона, либо писать о новых правилах на своем сайте.
В 2020 году регистрацию по электронным посадочным талонам могут внедрить в аэропорту Жуковский.
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