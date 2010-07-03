Шереметьево начнет принимать электронные талоны

Международный аэропорт Шереметьево с 4 апреля введет обслуживание по электронным талонам пассажиров, сообщает РИА Новости.
По словам гендиректора авиаузла Михаила Василенко, систему уже протестировали. По его мнению, это упростит пропускную способность. При этом отказываться от бумажных посадочных талонов аэропорт пока не планирует, поскольку большинство россиян летают на самолетах один–два раза в год, и им удобнее использовать традиционные билеты.
"Мы стараемся вводить новые современные сервисы, но посмотрим, как это будет работать", – сказал Василенко.
Использовать электронные посадочные талоны авиапассажирам в России разрешили в феврале. Возможным это стало благодаря изменениям в законодательстве.
Когда пассажир проходит онлайн-регистрацию, ему предоставляется электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.
Авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона, либо писать о новых правилах на своем сайте. Впрочем, путешественники по-прежнему могут самостоятельно распечатать талон в аэропорту.
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