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08:49

Правила посадки в самолет изменились в России

транспорт

08:49

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Аэропорты РФ теперь могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам. Приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля, передает РИА Новости.

Электронный посадочный талон, дающий право на проход в стерильную зону воздушной гавани, отныне получают те, кто самостоятельно прошел электронную регистрацию.

Помимо этого, авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона, либо писать о новых правилах на своем сайте. Впрочем, путешественники по-прежнему могут самостоятельно распечатать талон в аэропорту.

В Шереметьеве рассказали, что технически готовы обслуживать людей по электронным посадочным талонам. Сейчас готовится мероприятия в части организации процесса. При этом точная дата запуска сервиса пока неизвестна.

Похожая ситуация и в аэропорту Домодедово. Представитель аэродрома отметил, что все выходы на посадку в едином терминале оснащены автоматизированными турникетами, которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт. А во Внукове планируют перейти к новым правилам в текущем году.

транспорт

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