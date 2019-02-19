Домодедово пустит на рейс без бумажного посадочного талона

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Аэропорт Домодедово готов полноценно обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе аэровокзала.

Теперь пассажиры смогут пройти предполетный контроль и посадку на рейс, предъявив посадочный талон на мобильном устройстве. Распечатывать билет, как это требовалось раньше, не надо.

Собеседник агентства напомнил, что Домодедово стало первым аэропортом в России, внедрившим автоматизированные турникеты, которые распознают 2D-штрих-код и QR-код на бумажных и электронных носителях.

Он уточнил, что технология была опробована во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, и она показала свою эффективность. За время мундиаля ей воспользовались более 1,2 миллиона пассажиров.

"Исследования SITA, компании-разработчика, показывают, что их применение сокращает риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость обслуживания пассажиров при посадке на самолет", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее Минтранс России разрешил использовать для посадки в самолет электронный посадочный билет. Нововведение вступит в силу 25 февраля. При этом бумажные билеты останутся в ходу.

