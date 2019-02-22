Аэропорт Внуково начнет использовать электронные посадочные талоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Аэропорт Внуково планирует начать использовать электронные посадочные талоны в 2019 году, передает РИА Новости.

Согласно приказу Минтранса, пассажиры смогут использовать в российских аэропортах электронные посадочные талоны при онлайн-регистрации на рейсы. Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будут давать электронный посадочный талон, по которому тот сможет пройти в стерильную зону аэропорта.

Минтранс отмечал, что перевозчик будет обязан уведомлять пассажиров о возможности использования подобного талона. В аэропортах РФ по-прежнему можно будет самим печатать талон или получать его на бумажном носителе.

Аэропорт Домодедово заявил, что готов полноценно обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Пассажиры смогут пройти предполетный контроль и посадку на рейс, предъявив талон на своем гаджете. В прошлому году в Домодедове отметили, что в аэропорту станет больше турникетов для обработки электронных посадочных талонов.