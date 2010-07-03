В Жуковском внедрят регистрацию по электронным талонам в 2020 году

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Регистрацию по электронным посадочным талонам могут внедрить в аэропорту Жуковский в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управляющую компанию аэропорта "Рампорт Аэро".

"Мы вплотную рассматриваем возможность внедрения подобного сервиса в 2020 году в рамках реализации второго этапа развития пассажирского терминала", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что аэропорт хочет внедрить электронные посадочные талоны до конца этого года. В аэропорту Домодедово уточняли, что готовы полноценно обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Скоро для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс можно будет просто предъявить документ на телефоне.

В Минтрансе говорили, что пассажирам разрешили использовать электронный посадочный талон. Приказ зарегистрировал Минюст.

Ранее стало известно, что Шереметьево с 4 апреля введет обслуживание по электронным талонам пассажиров. Использовать электронные посадочные талоны пассажирам самолетов в России разрешили в феврале.