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11 октября, 16:17

Происшествия

Три человека госпитализированы после стрельбы в Ереване

Фото: depositphotos/dechevm

В Ереване три человека были доставлены в медицинские центры с огнестрельными ранениями после ссоры, переросшей в стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Армении.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября. По данным ведомства, конфликт между гражданами начался возле одного из домов на улице Агаси, а затем продолжился на территории Тбилисского шоссе, где злоумышленники применили огнестрельное оружие.

Сотрудники патрульной службы, дежурившие возле шоссе, заметили вооруженного мужчину и обезвредили его. Задержанного также доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее не менее девяти человек, включая двух детей, стали жертвами стрельбы в американском штате Пенсильвания. Инцидент произошел вечером 9 октября в городе Эри.

Правоохранители обнаружили на улице тела двух женщин, еще несколько жертв находились внутри дома, где произошла стрельба. Предварительно, подозреваемый покончил с собой.

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