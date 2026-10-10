Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 16:02

Происшествия

Девять человек погибли при стрельбе в американском штате Пенсильвания

Фото: 123RF.com/photovs

Не менее девяти человек, включая двух детей, стали жертвами стрельбы в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 9 октября в городе Эри. Правоохранители прибыли на место происшествия после сообщений о стрельбе. На улице были обнаружены тела двух женщин, еще несколько жертв находились внутри дома, где произошла стрельба.

Предварительно, подозреваемый покончил с собой. В полиции заявили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет. По факту случившегося начато расследование.

Ранее два человека пострадали в результате стрельбы в немецкой общине Бернгау в Баварии. Первые сообщения о звуках выстрелов поступили на пульт полиции днем 8 октября. После этого правоохранители оцепили район.

Читайте также


происшествияза рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика