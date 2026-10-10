10 октября, 16:02Происшествия
Девять человек погибли при стрельбе в американском штате Пенсильвания
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Не менее девяти человек, включая двух детей, стали жертвами стрельбы в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел вечером 9 октября в городе Эри. Правоохранители прибыли на место происшествия после сообщений о стрельбе. На улице были обнаружены тела двух женщин, еще несколько жертв находились внутри дома, где произошла стрельба.
Предварительно, подозреваемый покончил с собой. В полиции заявили, что в настоящее время угрозы общественной безопасности нет. По факту случившегося начато расследование.
Ранее два человека пострадали в результате стрельбы в немецкой общине Бернгау в Баварии. Первые сообщения о звуках выстрелов поступили на пульт полиции днем 8 октября. После этого правоохранители оцепили район.