Bild: два человека пострадали при стрельбе в немецкой общине в Баварии

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Два человека пострадали в результате стрельбы в немецкой общине Бернгау в Баварии. Об этом сообщает газета Bild.

Первые сообщения о звуках выстрелов поступили на пульт полиции около 14:00 по местному времени (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.). После этого правоохранители оцепили район, задействован вертолет.

Подробности случившегося пока уточняются.

Ранее стрельба произошла на террасе заведения общественного питания на севере Амстердама. В результате погиб один человек – работник тюремного комплекса Заанстад. Огонь был открыт, когда терраса кафе была заполнена посетителями, после стрелявший выбросил оружие в воду.

Мужчину задержали, его арестовали на 90 суток. По данным прокуратуры, подозреваемый был лично знаком с жертвой.