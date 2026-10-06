AT5: в Амстердаме арестовали на 90 дней мужчину, открывшего стрельбу в кафе

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Мужчина, задержанный после стрельбы на террасе кафе в Амстердаме, арестован на 90 суток. Об этом сообщил телеканал AT5.

По данным СМИ, 37-летний Амин Д. был задержан на месте преступления. До этого он успел выбросить пистолет с набережной в воду, позже оружие достали водолазы.

Погибшим оказался 61-летний сотрудник тюремного комплекса Заанстад. В момент нападения он находился в кафе вместе с женой и дочерью.

По информации прокуратуры, подозреваемый был лично знаком с жертвой. Следствие полагает, что сначала он в агрессивной манере заговорил с надзирателем о событиях прошлого, затем покинул террасу, а через короткое время вернулся с оружием и открыл огонь.

Инцидент произошел в конце сентября. Мужчина открыл огонь, когда терраса заведения общественного питания была заполнена посетителями. Из-за случившегося было временно изменено место причала паромов. Также полиция призвала владельцев камер наблюдения в районе места ЧП передать следствию видеозаписи и не распространять их в соцсетях.