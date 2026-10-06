Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 15:47

Происшествия
Главная / Новости /

AT5: в Амстердаме арестовали на 90 дней мужчину, открывшего стрельбу в кафе

В Амстердаме арестовали на 90 дней мужчину, открывшего стрельбу в кафе

Фото: 123RF.com/andphotos

Мужчина, задержанный после стрельбы на террасе кафе в Амстердаме, арестован на 90 суток. Об этом сообщил телеканал AT5.

По данным СМИ, 37-летний Амин Д. был задержан на месте преступления. До этого он успел выбросить пистолет с набережной в воду, позже оружие достали водолазы.

Погибшим оказался 61-летний сотрудник тюремного комплекса Заанстад. В момент нападения он находился в кафе вместе с женой и дочерью.

По информации прокуратуры, подозреваемый был лично знаком с жертвой. Следствие полагает, что сначала он в агрессивной манере заговорил с надзирателем о событиях прошлого, затем покинул террасу, а через короткое время вернулся с оружием и открыл огонь.

Инцидент произошел в конце сентября. Мужчина открыл огонь, когда терраса заведения общественного питания была заполнена посетителями. Из-за случившегося было временно изменено место причала паромов. Также полиция призвала владельцев камер наблюдения в районе места ЧП передать следствию видеозаписи и не распространять их в соцсетях.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика